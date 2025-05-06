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В Челнах суд на 40 дней закрыл кафе «Учкудук» за нарушение санитарных норм

В Набережных Челнах постановлением суда на 40 суток закрыто кафе «Учкудук». Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В Челнах суд на 40 дней закрыл кафе «Учкудук» за нарушение санитарных норм

В Челнах суд на 40 дней закрыл кафе «Учкудук» за нарушение санитарных норм

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

В Челнах суд на 40 дней закрыл кафе «Учкудук» за нарушение санитарных норм

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, проведенной Набережночелнинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки были обнаружены нарушения, представляющие угрозу для здоровья посетителей. В частности:

  • нарушение поточности технологических процессов приготовления пищи;
  • отсутствие необходимых условий для обработки продовольственного сырья;
  • несоблюдение установленных технологических процессов;
  • недостаточное количество холодильного, технологического оборудования и производственных цехов для полноценной обработки продуктов;
  • неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений;
  • нарушение правил товарного соседства сырой и готовой продукции;
  • несоблюдение режима мытья столовой посуды и кухонного инвентаря;
  • допуск к работе сотрудников без медицинских осмотров;
  • использование в приготовлении блюд просроченных продуктов и продуктов без маркировки;
  • прием сырья без документов, подтверждающих его качество и безопасность;
  • отсутствие системы производственного контроля.

Из оборота было изъято 22 партии пищевой продукции общим весом 63 кг. Кафе было опечатано для устранения выявленных нарушений.

Артём Дергунов

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