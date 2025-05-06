В Челнах суд на 40 дней закрыл кафе «Учкудук» за нарушение санитарных норм
В Набережных Челнах постановлением суда на 40 суток закрыто кафе «Учкудук». Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
В Челнах суд на 40 дней закрыл кафе «Учкудук» за нарушение санитарных норм
Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан
Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, проведенной Набережночелнинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора.
В ходе проверки были обнаружены нарушения, представляющие угрозу для здоровья посетителей. В частности:
- нарушение поточности технологических процессов приготовления пищи;
- отсутствие необходимых условий для обработки продовольственного сырья;
- несоблюдение установленных технологических процессов;
- недостаточное количество холодильного, технологического оборудования и производственных цехов для полноценной обработки продуктов;
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений;
- нарушение правил товарного соседства сырой и готовой продукции;
- несоблюдение режима мытья столовой посуды и кухонного инвентаря;
- допуск к работе сотрудников без медицинских осмотров;
- использование в приготовлении блюд просроченных продуктов и продуктов без маркировки;
- прием сырья без документов, подтверждающих его качество и безопасность;
- отсутствие системы производственного контроля.
Из оборота было изъято 22 партии пищевой продукции общим весом 63 кг. Кафе было опечатано для устранения выявленных нарушений.