В Набережных Челнах постановлением суда на 40 суток закрыто кафе «Учкудук». Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах суд на 40 дней закрыл кафе «Учкудук» за нарушение санитарных норм

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан В Челнах суд на 40 дней закрыл кафе «Учкудук» за нарушение санитарных норм

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, проведенной Набережночелнинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки были обнаружены нарушения, представляющие угрозу для здоровья посетителей. В частности:

нарушение поточности технологических процессов приготовления пищи;

отсутствие необходимых условий для обработки продовольственного сырья;

несоблюдение установленных технологических процессов;

недостаточное количество холодильного, технологического оборудования и производственных цехов для полноценной обработки продуктов;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений;

нарушение правил товарного соседства сырой и готовой продукции;

несоблюдение режима мытья столовой посуды и кухонного инвентаря;

допуск к работе сотрудников без медицинских осмотров;

использование в приготовлении блюд просроченных продуктов и продуктов без маркировки;

прием сырья без документов, подтверждающих его качество и безопасность;

отсутствие системы производственного контроля.

Из оборота было изъято 22 партии пищевой продукции общим весом 63 кг. Кафе было опечатано для устранения выявленных нарушений.

Артём Дергунов