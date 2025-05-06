Земли ООО «ЭнергоСпецСервис» в КБР и на Ставрополье продают за 127 млн рублей

Земельные участки с объектами в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, принадлежащие компании-банкроту «ЭнергоСпецСервис», выставили на торги общей начальной стоимостью более 127 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На аукцион выставлен земельный участок площадью 5 тыс. кв. м в городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики. Участок предназначен для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Начальная цена – 17,9 млн руб.

Отдельным лотом на продажу выставили земельный участок площадью 6,1 тыс. кв. м в Предгорном районе Ставропольского края. Вид использования земли — «объекты придорожного сервиса». В лот также входит навес над заправочной галереей площадью 351 кв. м, построенный в 2021 году, и другие объекты. Стартовая цена составляет 109 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимают до 30 мая, аукцион назначен на 5 июня.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЭнергоСпецСервис» зарегистрировано в 2012 году в Московской области. Основной вид деятельности — производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Учредителем общества является Армен Хлгатян. Прибыль компании за 2024 год составила 5,5 млн руб.

Арбитражный суд Московской области в феврале 2024 года признал ООО «ЭнергоСпецСервис» несостоятельным. Инициатором банкротства выступило ООО «Газпром ГНП продажи». Суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженность перед ООО «Газпром ГНП продажи» в размере 380,9 млн руб. основного долга. Дополнительно в требования вошли 45,9 млн руб. неустойки и 69,9 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма требований к компании-банкроту составила 496,7 млн руб.

Тат Гаспарян