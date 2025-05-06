Челябинск попал в топ-10 городов РФ по снижению цен на вторичное жилье

Стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости Челябинска снизилась с начала года на 3%. По этому показателю город занял четвертое место в топ-10 рейтинга региональных центров России, сообщают аналитики сервиса недвижимости «Домклик».

По данным исследования, в январе средняя стоимость «квадрата» во вторичном жилье Челябинска составляла 106,8 тыс. руб., а в апреле — 103,6 тыс. руб.

На первом месте рейтинга разместился Воронеж, где за четыре месяца 2025 года цена квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 3,6% — с 114,1 тыс. до 110 тыс. руб. Последнюю строчку занял Нижний Новгород. Там цена «квадрата» во вторичном жилье в апреле составила 138,9 тыс. руб., снизившись всего на 0,6% с начала года.