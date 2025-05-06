В Тихорецке директору кафе предъявили обвинение за невыплату зарплаты

Следственный отдел по Тихорецкому району завершил расследование дела о невыплате зарплаты и направил его в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, 46-летняя директор ООО, оказывающего услуги общепита в Тихорецке, не выплачивала администратору зарплату с ноября 2024 года по январь 2025 года, а также компенсацию за неиспользованный отпуск с июня. Общая сумма задолженности превысила 232 тыс. руб. При этом у руководителя была возможность выплатить деньги, однако средства она направила на другие нужды.

После вмешательства правоохранителей долг перед работником был полностью погашен. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Анна Гречко