В Тихорецке директору кафе предъявили обвинение за невыплату зарплаты
Следственный отдел по Тихорецкому району завершил расследование дела о невыплате зарплаты и направил его в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как установило следствие, 46-летняя директор ООО, оказывающего услуги общепита в Тихорецке, не выплачивала администратору зарплату с ноября 2024 года по январь 2025 года, а также компенсацию за неиспользованный отпуск с июня. Общая сумма задолженности превысила 232 тыс. руб. При этом у руководителя была возможность выплатить деньги, однако средства она направила на другие нужды.
После вмешательства правоохранителей долг перед работником был полностью погашен. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).