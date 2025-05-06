Мишустин осмотрел новый терминал аэропорта Минеральные Воды

Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетил Ставропольский край, где осмотрел готовящийся к открытию новый терминал международного аэропорта Минеральные Воды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вдалимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Терминал был возведен благодаря содействию федерального центра. С его запуском аэрогавань в Минеральных Водах приобретет современный облик и сможет ежегодно обслуживать миллионы пассажиров.

В рамках визита также обсуждались вопросы кадрового обеспечения различных отраслей, поддержки агропромышленного комплекса региона, строительства объектов водоснабжения и социальной инфраструктуры, направленных на повышение качества жизни местных жителей.

Николай Аксенов