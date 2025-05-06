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Бастрыкин получит доклад по делу воткинского социального центра для подростков

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад по уголовному делу, связанному с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних в Воткинске, сообщает информационный центр СКР.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В СКР поступило обращение, в котором заявитель не согласился с установленными обстоятельствами правонарушений в центре, совершенных руководством организации. Так, обратившийся указывает на закупку некачественных продуктов для воспитанников, нецелевое использование бюджетных средств, которые выделялись на закупку одежды, постельных принадлежностей и других предметов.

Кроме того, заявитель указывает на то, что одной из мер дисциплинарного воздействия было помещение несовершеннолетнего в психиатрическое медучреждение. Также обратившийся заявляет, что в центре фиктивно трудоустраивали родственников и знакомых руководства организации с выплатой завышенных премий. «До настоящего времени никто к ответственности не привлечен»,— указал заявитель.

Сейчас в региональном СУ СКР расследуется уголовное дело. Исполнение поручение председателя СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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