115 лет Grand Hotel Tremezzo: юбилей на берегу Комо

Итальянское озеро Комо, вдохновлявшее поэтов и художников, стало олицетворением женской силы благодаря женщинам, управляющим роскошными виллами-отелями на его побережье. Валентина Де Сантис, владелица отелей Passalacqua и Grand Hotel Tremezzo, превратила Passalacqua в лучший отель мира 2023 года по версии The World’s 50 Best.

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С 2024 года кухню Passalacqua возглавляет Вивиана Варезе, первая итальянка со звездой Michelin, предлагающая гостям блюда от трюфельной пасты до сицилийских канноли. Весной 2025 года отели открылись с обновленным меню от Вивианы, сохранившей любимые гостями классические итальянские блюда. Grand Hotel Tremezzo в этом году отмечает 115-летний юбилей, 50 из которых он принадлежит семье отельеров Де Сантис. Ресторан La Terrazza Gualtiero Marchesi хранит кулинарное наследие великого итальянского шефа Гуальтьеро Маркези.

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Нина Никифорова