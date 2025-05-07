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Коммерсантъ FM
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115 лет Grand Hotel Tremezzo: юбилей на берегу Комо

Итальянское озеро Комо, вдохновлявшее поэтов и художников, стало олицетворением женской силы благодаря женщинам, управляющим роскошными виллами-отелями на его побережье. Валентина Де Сантис, владелица отелей Passalacqua и Grand Hotel Tremezzo, превратила Passalacqua в лучший отель мира 2023 года по версии The World’s 50 Best.

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Отель Passalacqua

Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

Отель Passalacqua

Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

Отель Passalacqua

Отель Passalacqua

Фото: Giacomo Albo

Отель Passalacqua

Отель Passalacqua

Фото: Stefan Giftthaler

Отель Passalacqua

Отель Passalacqua

Фото: Stefan Giftthaler

Отель Passalacqua

Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

Отель Passalacqua

Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

Отель Passalacqua

Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

Отель Passalacqua

Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

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Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

Отель Passalacqua

Фото: Giacomo Albo

Отель Passalacqua

Фото: Stefan Giftthaler

Отель Passalacqua

Фото: Stefan Giftthaler

Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

Отель Passalacqua

Фото: Ruben Ortiz

С 2024 года кухню Passalacqua возглавляет Вивиана Варезе, первая итальянка со звездой Michelin, предлагающая гостям блюда от трюфельной пасты до сицилийских канноли. Весной 2025 года отели открылись с обновленным меню от Вивианы, сохранившей любимые гостями классические итальянские блюда. Grand Hotel Tremezzo в этом году отмечает 115-летний юбилей, 50 из которых он принадлежит семье отельеров Де Сантис. Ресторан La Terrazza Gualtiero Marchesi хранит кулинарное наследие великого итальянского шефа Гуальтьеро Маркези.

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Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Следующая фотография
1 / 9

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Отель Grand Hotel Tremezzo

Нина Никифорова

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