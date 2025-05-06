На ВСЖД зафиксировано снижение пассажиропотока и погрузки с начала года

Пассажиропоток на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) по итогам января-апреля 2025 года снизился на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Поездки совершили 3,5 млн человек. В дальнем следовании было перевезено 847,6 тыс. пассажиров (-0,9%), в пригородном сообщении — 2,7 млн пассажиров (-0,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пассажирооборот с января по апрель составил 877,1 млн пасс-км (-2,4%).

Кроме того, отмечается снижение погрузки на ВСЖД. За четыре месяцев 2025 года она составила 18,8 млн тонн (-1,7%), в апреле — 5 млн тонн (-0,2%).

При этом, зафиксирован рост погрузки нефти и нефтепродуктов до 3 млн тонн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также выросла погрузка руды железной и марганцевой — 1,2 млн тонн (+6,2%), руды цветной и серного сырья — 110 тыс. тонн (+17,6%) и химических и минеральных удобрений — 96 тыс. тонн (+15,6%).

Наиболее заметно сократилась погрузка лома черных металлов — 88 тыс. тонн (-17,7%), химикатов и соды — 126 тыс. тонн (-16,4%), промышленного сырья — 554 тыс. тонн (-11,7%) и каменного угля — 9,2 млн тонн (-7,7%).

Александра Стрелкова