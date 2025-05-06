Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по росту вакансий в туротрасли

Краснодарский край занял четвертое место среди регионов России по темпам роста числа вакансий в туристической отрасли. Согласно совместному исследованию «Авито Работы» и «Авито Путешествий», в апреле 2025 года потребность в персонале на Кубани возросла на 39% по сравнению с мартом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стал Дагестан, где количество предложений о работе увеличилось на 83%. По данным аналитики, республика привлекает путешественников горными пейзажами, водопадами и богатым культурным наследием. На фоне растущего турпотока наиболее востребованными оказались горничные (рост вакансий на 182%) и официанты (81%).

Второе место занимает Алтай с показателем роста 57%. Развитие инфраструктуры в регионе стимулирует спрос на горничных (50%) и администраторов (39%). Третью позицию заняла Карелия, где число вакансий выросло на 52%, особенно для горничных (64%) и администраторов (30%).

На Кубани, несмотря на зрелость туристического рынка, продолжается активное развитие курортной инфраструктуры. Гостиничный бизнес региона наращивает штат перед высоким сезоном — заметен рост спроса на горничных (73%) и аниматоров (69%). Средняя предлагаемая зарплата в туристической отрасли Краснодарского края в апреле 2025 года составила 67,9 тыс. руб.

Замыкает пятерку лидеров Оренбургская область с ростом числа вакансий на 37%. Регион фокусируется на природном и лечебно-оздоровительном туризме, активно продвигая отдых на Соль-Илецких озерах.

Исследование подтверждает устойчивый рост внутреннего туризма в России, чему способствуют инвестиции в гостиничную сферу, государственная поддержка отрасли и растущий интерес к новым направлениям путешествий.

Анна Гречко