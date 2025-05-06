Каждый четвертый ижевчанин заявил о нехватке средств на отпуск в 2025 году

Каждый четвертый житель Ижевска заявил о нехватке средств на отпуск в 2025 году, следует из опроса сервиса Superjob. Остальные горожане могут выделить 55 тыс. руб. на человека для недельного отдыха. Семь дней идеального отпуска, по оценкам ижевчан, обойдутся в 178 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Реальные отпускные бюджеты у мужчин больше, чем у женщин. Самые высокие запросы на идеальный отпуск у респондентов в возрасте 35-45 лет. Чем старше респонденты, тем скромнее их отпускной бюджет: у молодежи до 35 лет — 58 тыс. руб. У людей старше 45 лет — 48 тыс. руб. Опрос проводился с 11 по 30 апреля.