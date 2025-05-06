На проект единороссов по политподготовке молодежи поступило более 14 тыс. заявок

На кадровый проект «ПолитЗавод», который в нынешнем году перезапустило молодежное крыло «Единой России» (ЕР), заявилось более 14 тыс. человек, сообщили в пресс-службе партии сегодня, 6 мая. Организаторы продлили прием заявок до 12 мая.

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В частности, на направления «Политический спикер» и «Менеджер общественных проектов» поступило по 3,9 тыс. заявок, на «Политический SMM и дизайн» — 3,4 тыс., а обучаться по направлению «Технолог предвыборного штаба» выразили желание 2,7 тыс. человек.

Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев отметил, что интерес к проекту оказался выше, «чем мы изначально рассчитывали». По его мнению, это говорит о том, что у молодежи «активная жизненная позиция и большое желание участвовать в построении будущего страны».

Напомним, «ПолитЗавод», о перезапуске которого «Молодая гвардия "Единой России"» объявила 25 марта, предназначен для россиян младше 35 лет. Организаторы пообещали, что проект станет «пропуском в большую политику» для «энергичных и амбициозных» молодых людей, которые еще не были активистами или членами политических партий.

Божена Иванова