В Самаре ко Дню Победы запустили праздничный трамвай с фото военных лет

Трамвай маршрута №20, украшенный фотографиями периода Великой Отечественной войны, вышел на рейс в Самаре во вторник, 6 мая. Об этом сообщил муниципальный департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Хроникальные фото из архива самарского Музея Эльдара Рязанова украшают борта и салон вагона. На них запечатлены работа жителей Куйбышева, эвакуированных заводов и культурные события военного времени.

Также по QR-кодам рядом с фото пассажиры могут получить доступ к аудиозаписям с голосом диктора Юрия Левитана, Седьмой симфонией Дмитрия Шостаковича и видеоархиву с фильмами о войне. Праздничный трамвай будет ездить по городу до 3 сентября.

Георгий Портнов