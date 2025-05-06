На ремонт воронежских весогабаритных рамок выделяют 77 млн рублей

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» объявило аукцион по выбору подрядчика для «восстановления работоспособности» автоматических пунктов весогабаритного контроля в регионе. Начальная цена контракта составляет 76,8 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Победителю торгов предстоит заменить четыре модуля весогабаритных рамок, каждый из которых оценен в 19,2 млн руб., а также — ввести их в эксплуатацию. Для работ необходимо привлечь сертифицированных субподрядчиков.

Исполнить условия контракта требуется в течение 20 дней с момента получения от заказчика уведомления о соответствии места работ нормативным условиям. Гарантия — не менее года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 мая. Итоги планируется подвести 16 мая.

В прошлом году «Ростелеком» выиграл контракты на поставку и установку трех пунктов весогабаритного контроля в Воронежской области за 184,8 млн руб., на техобслуживание соответствующей системы за 55,5 млн руб. и на передачу данных в систему за 2 млн руб.

Алина Морозова