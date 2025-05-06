Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На ремонт воронежских весогабаритных рамок выделяют 77 млн рублей

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» объявило аукцион по выбору подрядчика для «восстановления работоспособности» автоматических пунктов весогабаритного контроля в регионе. Начальная цена контракта составляет 76,8 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Победителю торгов предстоит заменить четыре модуля весогабаритных рамок, каждый из которых оценен в 19,2 млн руб., а также — ввести их в эксплуатацию. Для работ необходимо привлечь сертифицированных субподрядчиков.

Исполнить условия контракта требуется в течение 20 дней с момента получения от заказчика уведомления о соответствии места работ нормативным условиям. Гарантия — не менее года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 мая. Итоги планируется подвести 16 мая.

В прошлом году «Ростелеком» выиграл контракты на поставку и установку трех пунктов весогабаритного контроля в Воронежской области за 184,8 млн руб., на техобслуживание соответствующей системы за 55,5 млн руб. и на передачу данных в систему за 2 млн руб.

Алина Морозова

Новости компаний Все