Кубань показала наибольший прирост номерного фонда с начала года

По данным NF GROUP, в первом квартале 2025 года в России было введено около 2 тыс. качественных гостиничных номеров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Лидерами по приросту номерного фонда стали Краснодарский край и Карачаево-Черкесская Республика, где открылись новые гостиничные объекты в составе горнолыжных курортов. Основу нового предложения составили отели категории 4 звезды — 64% введенных номеров, доля гостиниц категории 3 звезды составила 21%, 5 звезд — 15%, говорится в исследовании консалтинговой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего по итогам 2024 года в России было открыто свыше 80 качественных гостиниц и апарт-отелей с совокупным номерным фондом 9 тыс. номеров, что сопоставимо с рекордом 2018 года. В 2025 году ожидается ввод порядка 11 тыс. новых номеров, что может обновить исторический максимум. Ежегодный рост качественного предложения на ближайшие годы оценивается на уровне 7%.

По состоянию на апрель 2025 года совокупный фонд качественных гостиничных номеров в стране составляет 152 тыс., или 13% от общего объема, насчитывающего 1,152 млн номеров (по данным ЕМИСС). Наиболее представленной категорией остаются отели 4 звезды — 52% качественного фонда, на гостиницы 3 звезды и 5 звезд приходится 25 и 23% соответственно.

Дополнительный прирост номерного фонда российских операторов и управляющих компаний за I квартал текущего года составил 3 тыс. номеров: 1,7 тыс. за счет открытия новых объектов, еще 1,3 тыс. — в результате принятия в управление уже действующих гостиниц. Наибольший вклад внесли Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, «Васта Отель Менеджмент» и Alean Collection. Доля номерного фонда под управлением российских операторов продолжает увеличиваться, приближаясь к отметке в 50%.

Вячеслав Рыжков