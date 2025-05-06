«Регулирование платных мест в вузах должно сопровождаться качественной профориентацией учащихся»

Правительство РФ поддержало поправки в закон «Об образовании», которые дадут кабмину полномочия устанавливать количество платных мест в вузах в зависимости от кадровых потребностей экономики. По действующему ФЗ, правительство имеет право регулировать объем только бюджетных мест в университетах, а платных мест это не касалось. Ко второму чтению нового законопроекта авторы должны указать, что у кабинета министров будут полномочия устанавливать для вузов порядок определения количества платных мест. Важно обеспечить баланс между количеством платных и бюджетных мест, чтобы не нанести ущерб образовательным учреждениям, уверена гендиректор ростовской компании «Консалтинг ЮК» Юлия Кручанова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Новый законопроект направлен на то, чтобы повысить качество образования студентов и избежать “хаотичного” поступления выпускников школ и колледжей.

Поддержка нововведений в системе высшего образования со стороны правительства – важный шаг к более эффективному решению проблемы кадрового дефицита в нашей стране. Ограничение числа платных мест в вузах позволит более точно адаптировать образовательные процессы к реальным потребностям рынка труда. Это особенно актуально в условиях, когда мы сталкиваемся с нехваткой специалистов в ключевых отраслях, таких как инженерия и здравоохранение.

При этом, регулирование платных мест должно сопровождаться качественной профориентацией учащихся. Необходимо помочь молодым людям выбрать направления обучения, которые не только интересны, но и востребованы на рынке.

Важно, чтобы родители и школьники понимали, что инженерные специальности и технические профессии становятся все более актуальными и высокооплачиваемыми.

Также стоит учитывать, что такие изменения могут оказать значительное влияние на финансовую устойчивость вузов. Поэтому важно обеспечить баланс между количеством платных и бюджетных мест, чтобы не нанести ущерб образовательным учреждениям.

В современном мире крайне важно получить профессию или специальность, которая бы приносила не только хороший доход, но и удовольствие. Поэтому важно воспитывать у детей навыки и стремления к достойному положению в обществе с раннего возраста.

Кстати, мои дети, которые еще учатся в школе, уже задействованы в бизнесе и учатся и работают в формате “собственных проб и ошибок”. Мы совместно с ними открыли “модный дом”, вместе с детьми разрабатываем стратегии роста, ищем новые пути продвижения бренда. На мой взгляд, если детям или подросткам давать возможность пробовать себя, направлять их в нужно русло, это однозначно поможет детям не ошибиться с выбором профессии.

Хочу отметить, что инициативы по реформированию высшего образования, включая регулирование платных мест и усиление профориентации, это – важный шаг в преодолении кадрового дефицита. Однако для их успешной реализации необходимо обеспечить баланс между потребностями рынка труда и финансовой стабильностью вузов.

Ключевым фактором остается ранняя подготовка молодежи к профессиональному самоопределению. Как показывает опыт, практико-ориентированный подход помогает подросткам осознанно выбирать востребованные специальности.

Таким образом, только совместные усилия государства, образовательных учреждений, бизнеса и родителей позволят создать систему, в которой каждый выпускник сможет реализовать потенциал и внести вклад в развитие экономики».