Минобороны получило партию гусеничных дронов «Депеша»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил Минобороны России партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном шасси. Из-за небольших габаритов «Депешу» можно перевозить в багажнике внедорожника или пикапа.

«"Депеша" способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставить груз массой 100 кг. Комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия»,— говорится в сообщении холдинга (цитата по ТАСС).

Управлять «Депешей» можно с помощью пульта. Видеоизображение появляется в VR-очках или на мониторе оператора. Чтобы обеспечить помехоустойчивую передачу данных, платформу могут оснастить проводной оптоволоконной линией связи. При этом основные технические характеристики комплекса сохраняются.

В январе «Высокоточные комплексы» поставили российским войскам партию дистанционно управляемых платформ «Депеша» на колесном шасси. Они оснащены специальными модулями.