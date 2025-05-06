В Тимашевске ликвидировали открытое горение в частном двухэтажном доме

В Тимашевске ликвидировали открытое горение в жилом доме площадью 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании на ул. Братской поступило диспетчеру 6 мая в 09:59 по мск. На место происшествия направили подразделения Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона. В 10:06 по прибытии установлено, что горит двухэтажный жилой дом.

Пожар локализовали к 10:29, а открытое горение ликвидировали через шесть минут. К тушению привлекли 15 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания.

Анна Гречко