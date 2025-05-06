Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска
Выполнявший рейс Благовещенск—Южно-Сахалинск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в аэропорту назначения, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура во вторник, 6 мая. Посадка прошла благополучно. На борту было 72 пассажира.
Фото: t.me / dvtproc
Причиной авиаинцидента послужила техническая неисправность воздушного судна. Аэропортовые службы отработали в штатном режиме, отмечается в сообщении. Доследственную проверку проводит Восточное МСУТ СКР под контролем Сахалинский транспортной прокуратуры.