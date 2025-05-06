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Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Выполнявший рейс Благовещенск—Южно-Сахалинск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в аэропорту назначения, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура во вторник, 6 мая. Посадка прошла благополучно. На борту было 72 пассажира.

Фото: t.me / dvtproc

Фото: t.me / dvtproc

Причиной авиаинцидента послужила техническая неисправность воздушного судна. Аэропортовые службы отработали в штатном режиме, отмечается в сообщении. Доследственную проверку проводит Восточное МСУТ СКР под контролем Сахалинский транспортной прокуратуры.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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