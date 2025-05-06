Ставрополье направит 10 млн рублей на борьбу с саранчой

Власти Ставропольского края направят из бюджета региона 9,9 руб. на защиту посевов от нашествия саранчи в 2025 году. Соответствующий тендер уже опубликован на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступило министерство сельского хозяйства Ставрополья. Согласно требованиям, контракт должен быть исполнен с момента подписания до 18 июня 2025 года.

Обработке подвергнутся пастбища, участки с дикой растительностью и территории, заселенные саранчовыми. Опрыскивание планируется проводить авиационным способом в период развития личинок насекомых.

Ранее специалисты федерального Россельхозцентра при Министерстве сельского хозяйства РФ предупредили о возможном нашествии саранчи на Ставрополье в 2025 году. По прогнозам экспертов, повышенная активность вредителей ожидается в 21 регионе страны.

Николай Аксенов