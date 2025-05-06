Прокуратура просит отправить в СИЗО профессора УГНТУ Олега Макаренко

Прокуратура Советского района Уфы подала апелляционное представление на постановление Советского райсуда, отказавшегося в конце апреля заключить под стражу профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета, владельца компании «Аквамак-процессинг» Олега Макаренко. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил его адвокат Рамиль Гизатуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Олегу Макаренко инкриминируют посредничество во взяточничестве (ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году обвиняемый передал директору Института нефтегазового бизнеса вуза Татьяне Лейберт от трех студентов, играющих в Континентальной хоккейной лиге, 390 тыс. руб. взятки за успешную сдачу экзаменов. Ранее суд взял его под домашний арест на два месяца. Вину профессор не признает.

По словам Рамиля Гизатуллина, прокуратура просит отменить постановление районного суда и направить материалы дела об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в ином составе суда.

Венера Хисамова