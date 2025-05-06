В Херсонской области ВСУ ударили по мемориалу павшим героям ВОВ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мемориалу героям Великой Отечественной войны в Алёшкинском округе, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Памятник получил повреждения.

Господин Сальдо назвал это «проявлением крайнего цинизма и вандализма». Он опубликовал в Telegram фото с места ЧП, на котором видны повреждения каменных плит мемориала.

Губернатор добавил, что ВСУ также обстреляли Алёшки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малую Лепетиху, Новую Мачку, Саги, Старую Збурьевку, Таврийск и Тополевку. В Алёшкинском и Великолепетихском муниципальных округах обстрелы привели к двум лесным пожарам площадью 0,3 га. В Тополевке поврежден частный дом.