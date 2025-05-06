В Рыбинске из-за ДТП перекрыли улицу
В Рыбинске частично перекрыто движение на улице Крестовой в связи с демонтажом опоры контактной сети, которую сбил автомобиль. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Фото: Новости Рыбинской Госавтоинспекции
Поздно вечером 5 мая водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением, въехал в стоящую Lada, затем в металлическое ограждение дороги и столб освещения, который упал на дорогу. После произошедшего водитель покинул место аварии.
«В связи с производством работ по демонтажу опоры контактной сети с проезжей части на улице Крестовой ориентировочно до 13:00 6 мая будет закрыто движение автотранспорта на участке от улицы Луначарского до улицы Кирова»,— сообщили в министерстве.
Фото: Новости Рыбинской Госавтоинспекции
Там добавили, что автобусы и троллейбусы проследуют в объезд перекрытого участка.