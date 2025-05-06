В Рыбинске из-за ДТП перекрыли улицу

В Рыбинске частично перекрыто движение на улице Крестовой в связи с демонтажом опоры контактной сети, которую сбил автомобиль. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

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Поздно вечером 5 мая водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением, въехал в стоящую Lada, затем в металлическое ограждение дороги и столб освещения, который упал на дорогу. После произошедшего водитель покинул место аварии.

«В связи с производством работ по демонтажу опоры контактной сети с проезжей части на улице Крестовой ориентировочно до 13:00 6 мая будет закрыто движение автотранспорта на участке от улицы Луначарского до улицы Кирова»,— сообщили в министерстве.

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Там добавили, что автобусы и троллейбусы проследуют в объезд перекрытого участка.

Алла Чижова