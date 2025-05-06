Самое высокогорное село Северной Осетии получит 3 км нового водовода

Система водоснабжения в селе Камунта, самом высокогорном населенном пункте Северной Осетии, будет полностью обновлена впервые с 1960-х годов. Согласно проекту, общая протяженность новой линии достигнет 3 265 м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, работы по строительству новой водопроводной линии планируется завершить в августе.

«Новая система обеспечит стабильное водоснабжение и снизит вероятность аварий»,— сообщили в министерстве.

На данный момент специалисты уже уложили 245 м высококачественных труб.

Камунта не только является самым высокогорным селом региона, но и одним из древнейших поселений — по историческим данным, первые жители появились в этой местности около 3 тыс. лет назад.

Николай Аксенов