В Тольятти выплатили компенсацию работнику, пострадавшему при взрыве на предприятии
В Тольятти прокуратура Центрального района по обращению местного работника химического завода провела проверку соблюдения законодательства об охране труда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, в декабре 2023 года на заводском производстве с аппаратчиком выпаривания и гранулирования произошел несчастный случай.
В ходе проведения работ по откачиванию слабой азотной кислоты из колодца в кубовую емкость, расположенную на площадке для хранения гидроксида магния, в результате отсутствия контроля за состоянием оборудования произошел взрыв.
В результате происшествия 38-летний мужчина получил телесные повреждения, которые повлекли семидесятипроцентную утрату трудоспособности.
«Причинами несчастного случая стало несоблюдение работодателем требований охраны труда в части отсутствия контроля за состоянием используемого работниками вспомогательного оборудования при проведении работ по откачке кислоты, допуска работника к производству без прохождения профессионального обучения»,— отметили в прокуратуре.
Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании предприятия компенсировать работнику моральный вред в размере 2 млн руб. Требования прокурора судом были удовлетворены.