В Тольятти выплатили компенсацию работнику, пострадавшему при взрыве на предприятии

В Тольятти прокуратура Центрального района по обращению местного работника химического завода провела проверку соблюдения законодательства об охране труда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в декабре 2023 года на заводском производстве с аппаратчиком выпаривания и гранулирования произошел несчастный случай.

В ходе проведения работ по откачиванию слабой азотной кислоты из колодца в кубовую емкость, расположенную на площадке для хранения гидроксида магния, в результате отсутствия контроля за состоянием оборудования произошел взрыв.

В результате происшествия 38-летний мужчина получил телесные повреждения, которые повлекли семидесятипроцентную утрату трудоспособности.

«Причинами несчастного случая стало несоблюдение работодателем требований охраны труда в части отсутствия контроля за состоянием используемого работниками вспомогательного оборудования при проведении работ по откачке кислоты, допуска работника к производству без прохождения профессионального обучения»,— отметили в прокуратуре.

Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании предприятия компенсировать работнику моральный вред в размере 2 млн руб. Требования прокурора судом были удовлетворены.

Алексей Алексеев