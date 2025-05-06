ФСБ ликвидировала сеть SIM-боксов для мошенников в Брянской области

Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России пресекли нелегальную сеть SIM-боксов в Брянской области. Телефонные мошенники, находившиеся за рубежом, использовали устройства для хищения денежных средств российских граждан. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны четыре жителя региона, обеспечивавших работу оборудования.

По ее словам, подозреваемые в течение нескольких месяцев по указанию анонимных кураторов обслуживали аппаратуру, применявшуюся для переадресации звонков с подменой абонентских номеров. Это позволяло мошенникам обманывать россиян, осуществляя звонки с маскировкой реальных номеров. Электронные устройства и сим-карты подозреваемым передавали через курьерскую доставку, а за работу они получали вознаграждение в криптовалюте от иностранных сообщников.

В ходе обысков у фигурантов изъяли четыре сим-бокса, более 7 тыс. сим-карт различных операторов связи, свыше 50 мобильных телефонов, компьютерную технику и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по ст. 272 УК РФ («неправомерный доступ к компьютерной информации»).