Первые ласточки

В начале мая погода подвела жителей и гостей столицы. Однако рестораторы верят в силу природы, и первые веранды уже встречают гостей.

Luwo

В прошлом году веранда на 60 посадочных мест с панорамным видом на исторический центр и близлежащий храм завоевала признание. В нынешнем году ее двери снова открыты. Расслабляющая атмосфера Средиземноморья воссоздана здесь в мельчайших деталях. В обновленном меню бренд-шеф Артем Чудненко предлагает устрицу муроцу с соусом из водорослей, карпаччо из осьминога, суп из печеных перцев с песто из шалфея. На десерт рекомендуем шоколадный мусс с мороженым из печеного корня сельдерея с обожженной меренгой. Живая музыка и диджейские сеты по выходным — еще один повод провести время на этой веранде.

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Большая Никитская улица, дом 15, строение 1 вс-чт, с 9:00 до 0:00 пт-сб,, с 9:00 до 2:00

Locanda

В ресторане гостей ждут две летние площадки. Первая — непосредственно у входа, во дворе на пересечении Вспольного и Гранатного переулков. Однако большинство гостей выбирает вторую, на крыше, что неудивительно. Едва переступив порог, вы оказываетесь в солнечной Италии: мандариновые и лимонные деревья с яркими плодами, деревянные шпалеры, увитые плющом, пышные гортензии. Вкусные блюда от Мануэле Кроче Антонио, легкий коктейль, виды на сталинские высотки и небоскребы «Сити» — все погружает в расслабленную атмосферу. Столы, диваны и кресла рассчитаны на разное количество гостей, поэтому здесь будет комфортно и парам, и семьям с детьми, и большим компаниям. Тучи на небе не помеха. Защита от дождя предусмотрена.

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Малая Никитская улица, дом 24, строение 4 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Zea

Белые скатерти, кресла из ротанга, зелень и мандариновые деревья — еще одно место в Москве, напоминающее о Средиземноморье. Веранда на 80 гостей подойдет для неспешных обедов и красивых ужинов. Классический салат a-la grecque с томатами и сыром фета или напоминающий о лете фирменный Zea с латуком, репой, редисом, морской спаржей и глазированным инжиром — идеальный легкий ужин для дам. Мужчин, предпочитающих ужин поплотнее, ждут каре молочного ягненка или палтус с мидиями вонголе. Возможности винной карты обещают правильный пейринг.

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Кутузовский проспект, дом 2/1, строение 4 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Cihan Turkish Steak and Kebab

Ресторан уже открыл веранду на Комсомольском проспекте, но холода внесли коррективы в планы. Уверены, что с наступлением тепла здесь не будет пусто. Удобное расположение, комфортные кресла, обилие цветов и зелени, аутентичные блюда турецкой кухни от Джихана Дениза — весомые причины заглянуть. Фирменные кефте, кебабы, сочные стейки утолят голод самого требовательного клиента. По выходным подают турецкие завтраки с мезе и закусками. В воскресное утро родители могут отдать детей аниматорам и насладиться расслабленной атмосферой выходного дня.

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Комсомольский проспект, дом 21/10 пн-чт, с 12:00 до 0:00 пт, с 12:00 до 1:00 сб, с 10:00 до 1:00 вс, с 10:00 до 0:00

Tutto Bene

Терраса с видом на Москву-реку готова принять до 150 человек и считается одной из самых просторных в столице. Гости могут расположиться в уютном кресле в открытой зоне или в закрытой части, где потолок декорирован драпированной тканью, а вместо стен — окна в пол. Итальянец Эрнесто де Марко приглашает отведать итальянские завтраки. В меню — яйца в различных вариациях, сырники, панини и три вида каш. Ресторан расположен в «Москва-Сити», поэтому идея пообедать на такой веранде, отдохнув от офиса, кажется подходящей. Меню объемное: паста, ризотто, пицца, морепродукты. К визиту мясоедов шеф-повар также готов. Стейки, барашек, козленок, ягненок, цыпленок — есть все.

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Пресненская набережная, дом 8, строение 1 пн-пт, с 9:00 до 6:00 сб-вс, с 10:00 до 6:00

Atlas

Еще одна красивая атмосферная терраса — летний Atlas Moscow в деловом квартале «Рассвет». Под раздвижной крышей за зеленой стеной из пихт возникает ощущение загородной резиденции с пальмами, гортензиями и густым вьюнком. С приходом лета зелени станет еще больше. Сидя в ротанговых креслах, можно помечтать об отпуске или расслабиться после рабочего дня. Шеф Дмитрий Евстигнеев составил отдельное меню для open air. Севиче и тартары — для тех, кто предпочитает сырое, пармская ветчина и лазанья — для скучающих по Средиземноморью, а бургундские улитки с чесночным соусом и ароматными травами — тем, кто грезит о Лазурном береге. Для яркости вкусов в севиче из креветок добавляют лимонный кимчи, в морскую форель — пряный соус с икрой, а осьминог подается с ароматной чоризо. Дополнят картину бокал прохладного розе или освежающего коктейля.

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Столярный переулок, дом 3, корпус 17 вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 6:00

Will Taste

Авторские десерты ресторана Will Taste завоевали популярность в соцсетях. Мандариновый чизкейк «Давид» — в топе московских сладостей. Муссовый «Лего», тирамису с матчей «Планета людей», «Кактус», яркая «лошадка» «Детство» и нежная «Свеча» — отличный повод присесть на камерной веранде и выпить чашечку кофе. Просто, душевно, по-домашнему. Кроме десертов гостей всегда ждут вкусные завтраки и обеды.

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Садовническая улица, дом 80 Ежедневно, с 9:00 до 21:00

Ольга Редина