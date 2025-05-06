У скалы «Замок коварства и любви» в Кисловодске появится охранная зона

Вокруг памятника природы «Замок коварства и любви» в Кисловодске появится охранная зона площадью 1,7 га. Территорию оборудуют информационными знаками и аншлагами по периметру. Об этом сообщает сайт правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кемаль Козбаев Фото: Кемаль Козбаев

На охраняемой территории введут ряд ограничений. Здесь запретят строительство и реконструкцию капитальных объектов, геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых. Также под запрет попадут взрывные работы, запуск пиротехники, выжигание растительности, разведение костров и размещение отходов.

«Замок коварства и любви» представляет собой группу скал, внешне напоминающих руины средневекового замка. Объект имеет статус памятника природы. Рядом расположена гостиница 1939 года постройки, оформленная в стиле старинного замка.

Николай Аксенов