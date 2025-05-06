Погрузка на Южно-Уральской железной дороге снизилась на 10%

За четыре месяца 2025 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге составила 19 млн т. Это на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле к апрелю 2024 года показатель сократился на 13%, до 5 млн т, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Грузооборот по итогам четырех месяцев снизился на 2,5% и составил 51,7 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 2,4%, до 64,1 млрд тонно-км. Грузооборот в апреле сократился на 7,6%, до 12,1 млрд тарифных тонно-км, в годовом выражении.

С начала года зафиксирован рост погрузки железной и марганцевой руды — в 2,2 раза (58,5 тыс. т), зерна — почти на 45,7% (946,7 тыс.), лесных грузов — на 22% (19,3 тыс. т), химикатов и соды —на 1,7% (791,3 тыс. т).

Сократилась погрузка черных металлов — на 9,6%, до4,6 млн т, а также строительных грузов — на 18,1% (5,5 млн т, цемента — на 15% (634,1 тыс. т), нефти и нефтепродуктов — почти на 8% (3 млн т).