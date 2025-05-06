Татарстан направил 20,2 млрд рублей на жилье для ветеранов ВОВ с 2008 года

С 2008 по 2025 год в Татарстане 19,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получили субсидии на улучшение жилищных условий. На эти цели из федерального бюджета было выделено 20,2 млрд руб. Об этом сообщила замминистра труда, занятости и соцзащиты республики Наталья Бутаева.

Кроме того, с 2014 по 2025 год был проведен ремонт 1,7 тыс. жилых помещений, в которых проживают ветераны и инвалиды войны.

По словам Натальи Бутаевой, на сегодняшний день в республике нет нуждающихся в жилье среди ветеранов данной категории.

Анар Зейналов