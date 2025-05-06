В Чувашии арестованы двое мужчин, подозреваемые в убийстве знакомого

В Чувашии задержали и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ против двух мужчин — 28-летнего жителя Чебоксар и 33-летнего жителя Новочебоксарска, которые подозреваются в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Чувашия.

По данным следствия, вечером 27 апреля фигуранты, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправились к дому своего знакомого в деревне Малды-Кукшум для выяснения отношений. Один из них испытывал к потерпевшему личную неприязнь. Подозреваемые избили мужчину в его доме, после чего вывели к близлежащему пруду, где продолжили его бить. После этого один из подозреваемых погрузил мужчину в воду и начал сдавливать ему шею руками, что привело к смерти от удушения.

По предварительным данным, преступление было совершено из мести: один из подозреваемых таким же способом решил отомстить мужчине за убийство его дяди в этом же пруду в 92 г. Ранее осужденный уже отбыл наказание за это преступление.

Артём Дергунов