ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Ярославле

В Ярославле сотрудники регионального УФСБ обнаружили нарколабораторию, из которой изъяли 3 кг синтетических наркотических средств и 400 кг прекурсоров и продуктов синтеза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). В незаконном производстве подозреваются двое жителей города 44 и 42 лет.

«Организаторы нарколаборатории задержаны с поличным, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в пресс-службе УФСБ.

Следственные действия будут продолжаться для сбора доказательств по делу.

Алла Чижова