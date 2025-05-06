Производство минудобрений за 44 млн рублей появится в Ростовской ТОР «Гуково»

На территории опережающего развития (ТОР) «Гуково» в Ростовской области реализуют проект по производству удобрений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора области. Сроки реализации проекта - 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Всего в проект планируется вложить 43,9 млн руб., в настоящее время освоено более 35 млн рублей. Для выполнения планируемого объема в 24 тыс. тонн ежегодно будет создано 33 рабочих места.

В рамках проекта к предприятию подведут газоснабжение, что обеспечит сокращение расходов за счет отказа от дизельного топлива. Кроме того, планируется восстановить железнодорожную ветку от станции Гуково до цеха предприятия. Такое решение позволит задействовать свободные производственные мощности.

Производство удобрений в городе Гуково создает ООО "Ростовминудобрения". Предприятие планирует использовать метод сухого гранулирования. На первом этапе реализации проекта будет выпущен сульфат аммония, а затем —фосфоро-калийносодержащих удобрения.

Мария Хоперская