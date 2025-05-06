В Ставрополе волонтеры вывезли 12 грузовиков мусора с Даниловского кладбища

В Ставрополе проходит сезон эколого-патриотического проекта «Чистая память», организованного молодежным центром «Патриот». С начала весны 700 волонтеров провели семь субботников на территории Даниловского кладбища и собрали 12 грузовиков растительного и бытового мусора, сообщает администрация краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

«К главному празднику волонтеры фонда восстановили и отреставрировали здесь почти десяток захоронений Героев Великой Отечественной войны. В целом же за все время с 2019 года восстановлено больше 30 могил ветеранов. Это очень важная и большая работа, в которой ценна любая помощь»,— отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Участники проекта планируют продолжать еженедельные уборки по пятницам до наступления холодов, в зависимости от погодных условий. Организаторы приглашают присоединиться к акциям всех небезразличных жителей города.

Николай Аксенов