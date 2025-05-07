Крупный дорожный подрядчик перерегистрировался из Уфы в Пермь

АО «Уралмостострой», которое является исполнителем ряда крупных государственных контрактов в регионе, 29 апреля завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь. Сведения содержатся в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Компания зарегистрировалась по адресу: ул. Фоминская, 51. Здесь расположен пермский филиал АО — «Мостоотряд № 123».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее источник, близкий к «Уралмостострою», пояснял, что компания в последнее время увеличила объемы дорожного строительства в Пермском крае, поэтому общество намерено платить налоги на территории Прикамья.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», по данным на 2022 год, компания контролируется тремя физлицами: Павлом Рабухиным, Юлией Морозовой и Игорем Печенкиным. По итогам 2023 года выручка от продажи АО превысила 11 млрд руб., чистая прибыль — свыше 71,8 млн руб.

После регистрации в Перми общество будет платить в краевой бюджет ряд налогов. Речь идет, прежде всего, о налоге на прибыль организаций (стандартная ставка — 20%, из них 17% подлежат зачислению в бюджет субъекта). Кроме того, в региональную казну платится и транспортный налог.