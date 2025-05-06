Пороховой завод в Соликамске взыскивает свыше 114 млн рублей с контрагента

АО «Соликамский завод “Урал”» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Строительная компания “Прикамье”». Как следует из материалов дела, истец требует взыскать с ООО свыше 114,3 млн руб. задолженности и неустойки. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 19 мая текущего года. Причины требований оборонного предприятия к ответчику не раскрываются.

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АО «Соликамский завод “Урал”» занимается производством боеприпасов. Финансовые показатели общества не раскрываются с 2017 года. Предприятие находится под управлением холдинга «Технодинамика».

ООО «Строительная компания “Прикамье”» зарегистрировано в Соликамске в 2012 году. Общество занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году компания получила доход 66,1 млн руб., чистый убыток по итогам указанного периода составил 2,55 млн руб. При этом у общества отсутствует собственный капитал. Директором и учредителем ООО «Строительная компания “Прикамье”» является Иван Некрасов.