В Саратове из горящей девятиэтажки эвакуировали 15 взрослых и детей

В Заводском районе Саратова ближе к ночи накануне, в понедельник, произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на ул. Лесной. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сотрудников экстренных служб проинформировали о пожаре в 23:09. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Пожарные справились с огнем на 20 кв. м. Пламя затронуло два балкона и одну из комнат.

С верхних этажей эвакуировали 15 жильцов, включая пятерых детей. Еще 25 человек сделали это самостоятельно. Пострадал 51-летний хозяин квартиры. Его доставили в лечебное учреждение с отравлением дымом и ожогами ног. Дознаватель МЧС России выясняет причину пожара.

Павел Фролов