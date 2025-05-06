В Сосновском районе водитель автомобиля погиб после столкновения с грузовиком

На автодороге в Сосновском районе Челябинской области произошла смертельная авария с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате столкновения водитель второго погиб, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось утром 6 мая на 14 километре автодороги Челябинск — Харлуши. По предварительным данным, 35-летний водитель легкового автомобиля Hyundai Accent по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. От полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники ГАИ продолжают выяснять причины произошедшего.