В Оренбуржье завершено расследование дела о смертельном избиении жительницы

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Оренбургского района, который обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в помещении автомобильной мойки на ул. Производственной с. Ивановки поссорился со своей супругой. Во время ссоры он нанес жене «множественные удары руками по голове и туловищу, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшей в медицинском учреждении».

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Руфия Кутляева