Курганской УК «Прометей» выделят еще 25 млн рублей на ремонт 24 домов

Из бюджета дополнительно выделят 25 млн руб. курганской муниципальной управляющей компании «Прометей» на ремонт изношенных жилых домов. На эти средства планируется привести в порядок 24 здания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее компании предоставили субсидию в размере 65 млн руб. на ремонт 39 многоквартирных домов в Кургане. Губернатор Вадим Шумков сообщил, что дополнительные средства направят до конца года. «Сейчас с помощью коллег из правоохранительных органов администрация активно наводит порядок в самом предприятии, избавляясь от жуликов, после чего продолжим финансовую поддержку предприятия»,— написал глава региона в своем telegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с октября 2024 года судят бывшего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия «Прометей», обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также злостном неисполнении муниципальным служащим вступившего в законную силу решения (ч. 1 ст. 238 и ч. 2 ст. 315 УК РФ). По версии следствия, в 2023-2024 годах руководитель ненадлежащим образом обслуживал многоквартирные дома, в результате чего жильцы проживали в опасных для здоровья условиях. Также, по данным следствия, бывший и. о. начальника не исполнил 28 решений судов о необходимости организации и проведения ремонтов домов.

Кроме того, осенью прошлого года было возбуждено еще одно делов отношении должностных лиц МУП по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) из-за не подготовки 32 жилых домов к отопительному сезону.

В феврале этого года МУП «Прометей»был реорганизован в ООО, 100% уставного капитала которого принадлежит администрации Кургана.