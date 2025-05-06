В Магнитогорске контрактника отправили в колонию за непредумышленное убийство

Магнитогорский военный гарнизонный суд признал виновным рядового, проходящего службу по контракту, в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате 1 млн руб. морального вреда супруге погибшего, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что вечером 21 апреля прошлого года контрактник находился в автомобиле на парковке у дома №21 по улице Мира в Чебаркуле. Из-за внезапно возникших неприязненных отношений он нанес горожанину два удара твердым тупым предметом в голову. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и после осложнений скончался в больнице 3 мая. Рядовой вину не признал. Потерпевшей признали супругу погибшего, ей фигурант должен выплатить 1 млн руб. морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска