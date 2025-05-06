Сочи вошел в топ направлений для бронирования отелей

В мае Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 14% броней.

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На курорте путешественники остаются в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в мае занял Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 16% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,8 тыс. руб.

Третье место в рейтинге популярных направлений для бронирований отелей и квартир в мае заняла Москва. Столица России собрала 7% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,8 тыс. руб.

В топ популярных направлений для бронирования номеров в мае также попали и другие города Краснодарского края. Пятое место занял Геленджик, в котором путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,6 тыс. руб.

Седьмое место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в мае занял Краснодар. Путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,7 тыс. руб.

За ним следует Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

Мария Удовик