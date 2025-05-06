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Под Волгоградом восстановили транспортное обслуживание по требованию прокуратуры

Транспортное обслуживание между селом Усть-Погожье, селом Горная Пролейка и Дубовкой в Волгоградской области восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее надзорное ведомство провело проверку по сведениям об отсутствии транспортного обслуживания населения в границах Дубовского района. По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление в адрес главы муниципального образования.

Надзорный орган потребовал устранить нарушения законодательства в части организации пассажирских перевозок. По итогам рассмотрения представления транспортное обслуживание восстановлено.

Павел Фролов

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