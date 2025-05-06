В Саратове под суд пойдет машинист экскаватора за травмирование рабочего

В Саратове суд рассмотрит уголовное дело о травмировании рабочего (ч. 1 ст. 216 УК РФ) в отношении машиниста экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, 9 июня минувшего года фигурант управлял экскаватором во время строительных работ на территории близ дома № 39/11 по ул. Огородной областного центра и совершил постановку аутригера на ногу рабочему. В результате последний получил тяжкий вред здоровью.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов