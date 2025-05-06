Дело об избиении участника СВО рассмотрят в Красноярском крае
Красноярская прокуратура направила на рассмотрение суда уголовное дело об избиении бойца СВО и угрозе ему убийством. Об этом сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.
Изложенные в деле события произошли в январе 2025 года в городе Шарыпово. По версии следствия, 29-летнему местному жителю позвонила бывшая супруга и пожаловалась, что ее нынешний гражданский муж — участник СВО — обижает трех их совместных дочерей. Экс-супруг позвал на помощь приятеля. Глубокой ночью они пришли к женщине домой, где напали на обидчика. Злоумышленники стали бить спящего бойца молотком и руками, один раз ударили ножом в плечо. После этого нападавшие угнали автомобиль военнослужащего.
Бойца госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, ножевым ранением и ссадинами.
Следственные органы возбудили уголовное дело. Нападавших задержали, им предъявили обвинение по ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 111 УК РФ (причинении тяжкого вреда здоровью), ст. 166 УК РФ (угон).