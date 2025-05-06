Дело об избиении участника СВО рассмотрят в Красноярском крае

Красноярская прокуратура направила на рассмотрение суда уголовное дело об избиении бойца СВО и угрозе ему убийством. Об этом сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.

Изложенные в деле события произошли в январе 2025 года в городе Шарыпово. По версии следствия, 29-летнему местному жителю позвонила бывшая супруга и пожаловалась, что ее нынешний гражданский муж — участник СВО — обижает трех их совместных дочерей. Экс-супруг позвал на помощь приятеля. Глубокой ночью они пришли к женщине домой, где напали на обидчика. Злоумышленники стали бить спящего бойца молотком и руками, один раз ударили ножом в плечо. После этого нападавшие угнали автомобиль военнослужащего.

Бойца госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, ножевым ранением и ссадинами.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Нападавших задержали, им предъявили обвинение по ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 111 УК РФ (причинении тяжкого вреда здоровью), ст. 166 УК РФ (угон).

Илья Николаев