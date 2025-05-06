Глава СКР потребовал разобраться с избиением мальчика взрослым волгоградцем

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения по обращению многодетной матери и супруги участника СВО из Краснослободска Волгоградской области о противоправных действиях в отношении ее 14-летнего сына. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ранее заявительница в обращении к господину Бастрыкину рассказала, что в минувшем месяце пьяный местный житель беспричинно избил ее несовершеннолетнего сына и угрожал ему физической расправой. Мальчика с травмой головы доставили в лечебное учреждение. Мать обращалась в органы внутренних дел, но безрезультатно. Следственные органы регионального подразделения СКР инициировали вопрос о передаче материала процессуальной проверки в свое производство.

Глава СК РФ дал поручение начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову принять меры к передаче материала процессуальной проверки в производство подчиненных следователей. Также господин Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах проверочных мероприятий. Исполнение его поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов