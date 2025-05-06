В Казани за сутки зарегистрировано 198 ДТП

5 мая в Казани было зарегистрировано 198 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

81 происшествие оформлено в центрах оформления ДТП, 38- на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

В 3 ДТП пострадали 3 человек, погибших нет.

Также за сутки задержали 6 водителей в состоянии опьянения и 7 человек, управлявших транспортом без прав. 4 гражданина доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Дарья Сайфиева