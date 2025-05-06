Спасатели подняли 30-метровую георгиевскую ленту на вершину Авачинского вулкана

Сотрудники МЧС на Камчатке присоединились к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Спасатели поднялись на Авачинский вулкан и развернули тридцатиметровую георгиевскую ленту. Об этом «Ъ» сообщили в КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности».

В группу спасателей, осуществлявших восхождение, входили наиболее подготовленные сотрудники, имеющие высокую альпинистскую квалификацию и большой опыт работы в высокогорье.

Камчатские спасатели ежегодно с 2015 года совершают подобные восхождения на вершины вулканов либо со Знаменем Победы, либо с георгиевской лентой накануне 9 Мая.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский