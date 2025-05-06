Участок набережной от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов откроют в 2025 году

Работы на участке набережной Перми от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов завершены уже на 70%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

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«С заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным проверили ряд крупных объектов в краевой столице,— написал глава Прикамья.— В прошлом году завершили реконструкцию еще одного участка главной набережной Камы — от сквера имени Ф.М. Решетникова до речного вокзала. Работы на набережной продолжаются. На 70% готов участок от ТЦ “Речник” до Мотовилихинских заводов. У жителей Мотовилихи появится почти 1,5 км нового пространства для прогулок и занятий спортом. Завершено укрепление берега, устройство инженерных коммуникаций и водоотводов. Уже видны будущие дорожки для прогулок, детская и спортивная площадки. В этом году участок будет открыт для жителей».

Дмитрий Махонин также показал Марату Хуснуллину обновленный речной вокзал и причальную инфраструктуру.