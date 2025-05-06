Над Пензенской областью в ночь на 6 мая поразили 10 беспилотников

В небе Пензенской области в ночь на 6 мая силы ПВО уничтожили 10 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона подчеркнул, что на месте работают все экстренные службы. По его словам, разрушений и жертв нет.

Господин Мельниченко попросил пензенцев не фотографировать и не снимать видео с дронами сил киевского режима, не размещать подобные кадры в Сети. Он призвал граждан доверять лишь проверенной информации.

Павел Фролов