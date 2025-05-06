Путин наградил коллектив челябинской детской больницы медалью Луки Крымского

Президент России подписал указ о награждении граждан, среди которых есть сотрудники Детской городской клинической больницы №7 Челябинска. Их удостоили орденом Пирогова, а также медалями Луки Крымского и ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, указано в размещенном на портале правовой информации документе.

Главный врач больницы Елена Пилипенко награждена орденом Пирогова. Медаль Луки Крымского получили заведующая поликлиникой Наталья Козлова и медсестра Олеся Алексеева, специалист по социальной работе Айна Бектасова, главная медсестра больницы Оксана Костюченко, медсестра Екатерина Сауткина, врач Александр Петров и фельдшер-лаборант Наталья Яшкина. Водителя автомобиля больницы Евгения Федосеева удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Такую же награду решили вручить председателю Контрольно-счетной палаты Челябинской области Андрею Пшеницыну и машинисту экскаватора в «Миньярском карьере» Евгению Тетереву.

Виталина Ярховска